Le Figaro: Двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював за Україну

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Нейт Венс, двоюрідний брат віцепрезидента США Джей Ді Венса воював проти Росії на боці України в складі «Вовків да Вінчі».

Про це повідомляє французьке медіа Le Figaro.

Нейт і Джей Ді мають спільних бабусю й дідуся: мати Джей Ді Беверлі доводиться сестрою батьку Нейта Джеймсу. У віці 18—22 років Нейт служив у морській піхоті Сполучених Штатів. Після цього, як пише видання, чоловік був цивільним, жив у Сан-Антоніо, штат Техас, і працював у нафтовій галузі.

У березні 2022 року, після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, Нейт Венс вирушив до Львова — тоді місто стало центром міжнародної гуманітарної допомоги державі.

«Я хотів допомогти [Україні] в той чи інший спосіб, з логістикою чи медичною підтримкою. Я бачив, що на моїх очах пишеться історія, і хотів бути її частиною», — розповів американець.

Там він познайомився з волонтером з Великої Британії, який шукав іноземців, охочих приєднатися до лав ЗСУ. Нейт погодився і в червні 2022-го вирушив на Донбас, воював у складі штурмової групи «Гонор» окремого штурмового батальйону «Вовки да Вінчі». Чоловік пройшов найгарячіші точки фронту: Бахмут, Куп’янськ, Авдіївку та Покровськ.

Боєць звільнився зі служби в січні 2025 року, за кілька днів до інавгурації президента США Дональда Трампа й віцепрезидента Джей Ді Венса. Каже, що він розлючений через напруженість у відносинах Києва й Вашингтону.

«Джей Ді — хороша людина, розумна. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, це тому, що він мусить подобатися електорату. Але те, що вони зробили із Зеленським, — абсолютна недоброчесність. Те, що ми родичі, — не означає, що я змирюся, що ти сприяєш вбивству моїх товаришів», — заявив Нейт Венс.

Повернувшись до мирного життя, він шукає видавця, щоб оприлюднити книгу своїх спогадів з війни. Нейт сказав, що сподівається й надалі допомагати Україні.