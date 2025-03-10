Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще 1 190 військових і 18 танків

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Протягом минулої доби, 9 березня, Росія втратила 1 190 військовослужбовців убитими й пораненими та сотні одиниць техніки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 18 російських танків, 40 бойових броньованих машин, 65 артилерійських систем та одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 241 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 138 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку великої війни Росія втратила орієнтовно 886 320 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.