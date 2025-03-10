ППО збила 130 зі 176 дронів. Деталі атаки

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У ніч на 10 березня російські війська запустили по Україні 176 безпілотників. Це ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Українська ППО збила 130 дронів, ще 42 безпілотники були локаційно втрачені.

Цілі збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Наслідки атаки

Уночі росіяни атакували Полтавщину. Через падіння дрона в Полтавському районі пошкоджені три житлових будинки, господарча споруда, легковий автомобіль та сільськогосподарська техніка. Також пошкоджена побутова лінія електропередач — кількість відключених абонентів встановлюють. Минулося без постраждалих.

На Харківщині в селищі Покровському два дрони пошкодили будівлю забійного цеху птахокомплексу та холодильні установки. У селі Верхньозорянське дрони влучили на території агропідприємства — там виникла пожежа. Пошкоджені ангар, трактори та фура. Постраждалих немає.

На Київщині у кількох районах пошкоджені приватні будинки, горіла трава.