Уряд дозволив передавати державні військові технології різним компаніям — це збільшить виробництво зброї

Новини

Уряд у пʼятницю, 7 березня, схвалив постанову, яка встановлює правила передачі документації на українську зброю різним компаніям для збільшення її виробництва. Так Кабмін відкрив доступ до військових технологій, що належать державі.

Про це 9 березня повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

Якщо державні підприємства не можуть виготовити потрібну кількість зброї для оборони, то Міністерство оборони України тепер може передати креслення та технічну документацію іншим виробникам, зокрема й приватним компаніям, які здатні виробляти таку продукцію.

При цьому в документі врахували збереження державної таємниці та права інтелектуальної власності.

Сметанін пояснює, що це дозволить швидше забезпечувати армію необхідним озброєнням, розширити виробництво та дати більше можливостей українським підприємствам отримувати замовлення і розвиватися.