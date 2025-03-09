Росія атакувала Україну 119 безпілотниками. Ось як відпрацювала ППО

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У ніч проти 9 березня Росія атакувала Україну 119 безпілотниками типу Shahed та дронами-імітаторами різних типів. Українська ППО збила 73 ворожі БпЛА, ще 37 локаційно втратили без негативних наслідків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запускали безпілотники різних типів з напрямків Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ, а також з території тимчасово окупованого Криму.

Цієї ночі ППО працювала в Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Наслідки атаки

Через російську атаку цієї ночі постраждали Донеччина, Харківщина, Полтавщина, Черкащина, Сумщина і Запоріжжя.

Увечері 8 березня росіяни атакували критичну інфраструктуру Запоріжжя. У місті пʼять годин гасили пожежу після атаки РФ. За даними ОВА, через обстріл майже 2 тисячі абонентів в селах Матвіївка та Люцерна досі залишаються без газу. Перебоїв з теплопостачанням не було.

У самому Запоріжжі знижувався тиск газу для частини споживачів, але зараз газопостачання відбувається у штатному режимі.

На Полтавщині, в Лубенському районі, через падіння БпЛА зруйновані дві господарчі споруди — пожежу ліквідували. Минулося без постраждалих.

На Харківщині ворожі дрони атакували одразу кілька районів. У Балаклії два дрони влучили в ліцей — виникла пожежа, пошкоджено скління вікон, покрівлю, перекриття між покрівлею та третім поверхом.

Також обстріл пошкодив два легковики, скління вікон у шістьох багатоквартирних житлових будинках, Балаклійський районний центр первинної медико-санітарної допомоги, скління вікон у будівлі Центру зайнятості, Центру дитячої та юнацької творчості, у двох кафе.

Ще один удар був в селі Кочеток Чугуївського району. Безпілотник пошкодив будівлю дитячого закладу. Також в регіоні безпілотники атакували нежитлові будівлі. Обійшлося без постраждалих.

На Сумщині атака пошкодила обʼєкти житлової інфраструктури та нежитлові приміщення. Про постраждалих не повідомляли.



