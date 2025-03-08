Жінки, активізм і рівність. Адміністрація Трампа заборонила чи обмежила використання сотень слів

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Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила чи обмежила використання сотень слів на офіційних сайтах, у документах та інших публічних текстах. Серед таких слів — «жінки», «рівність», «активізм».

Про це пише американська газета The New York Times.

Журналісти газети вивчили урядові записки, офіційні та неофіційні посібники з видалення або зміни формулювань і термінів. Деякі установи наказали видалити ці слова із загальнодоступних сайтів. Це стосується і шкільних програм, до яких вони могли бути включені.

У деяких випадках федеральні агентства рекомендували дотримуватися обережності під час використання певних слів, не запроваджуючи при цьому прямої заборони.

У списку, зокрема, опинилися такі слова: антирасизм, кліматична криза, дискримінація, фемінізм, гендер, гендерне насильство, інклюзивність, ЛГБТ, небінарність, травма, жертва, Мексиканська затока тощо.

The New York Times склала список слів, які адміністрація Трампа заборонила або обмежила у використанні. The New York Times

NYT зазначає, що всі президентські адміністрації змінюють мову офіційного спілкування, щоб відобразити свою політику. Тож цей перелік «є безпомилковим відображенням пріоритетів адміністрації Трампа», кажуть журналісти.

Найімовірніше, цей список неповний. Можливо, існує більше службових записок, ніж ті, які побачили журналісти видання, а деякі директиви — розпливчасті та не вказують прямо на конкретні формулювання.