ООН: У 2025 році жінки мають лише 64% прав, які є у чоловіків

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Організація Обʼєднаних Націй підготувала звіт про нинішнє становище жінок у світі. У 2025 році жінки мають лише 64% прав, які є у чоловіків.

За 30 років від дня ухвалення Пекінської декларації — плану, погодженого урядами 189 країн щодо досягнення гендерної рівності, — у світі провели 1 531 реформу, спрямовану на розширення прав жінок.

Зараз 393 мільйони жінок і дівчаток у всьому світі живуть у крайній бідності. З 2022 року кількість випадків сексуалізованого насильства в зонах воєнних конфліктів зросла вполовину, причому 95% постраждалих від нього — саме жінки та дівчата.

Майже пʼята частина всіх заміжніх жінок у світі одружилася в дитячому віці. Кожна третя зазнає фізичного або сексуального насильства.

Тим часом гендерний розрив на робочих місцях не змінювався десятиліттями: у працездатному віці працюють 63% жінок — проти 92% чоловіків. При цьому жінки все ще в 2,5 раза більше за чоловіків займаються побутом, доглядом за дітьми та іншою неоплачуваною роботою. Хоч кількість жінок у парламентах збільшилася вдвічі, але це все ще лише чверть місць. Тільки 87 країн у всьому світі коли-небудь очолювали жінки.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш зазначив, що дискримінація жінок посилюється новими загрозами. Цифровізація суспільства, хоч і пропонує безліч перспектив, часто заглушує голоса жінок, посилює упередженість проти них і розпалює насильство.