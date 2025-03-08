Затримали під час наради: СБУ викрила агента ФСБ у Державному космічному агентстві

Новини

Служба безпеки України затримала посадовця Державного космічного агентства, який мав секретні дані про українські стратегічні підприємства і доступ до таємних супутникових знімків. Його підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це повідомляє СБУ.

Контррозвідка і слідчі затримали чоловіка під час наради в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. За матеріалами справи, ФСБ завербувала цього агента у 2024 році. З того часу Служба безпеки України документувала звʼязки підозрюваного з російськими кураторами. Правоохоронці використали посадовця для дезінформації ворога, передаючи вигідну для України інформацію.

Розслідування встановило, що агента завербували через його дружину, яка живе в Ростові-на-Дону і працює на Москву. Як повідомляє СБУ, чоловік погодився працювати на росіян за гроші, а після виходу на пенсію у 2025 році хотів переїхати до Росії.

Фігурант справи збирав і передавав секретну інформацію, якою володів на посаді. Зокрема, про місця розташування військових обʼєктів, які виготовляють системи навігації, про запасні пункти стратегічних підприємств і військові склади, а також про виробництво Україною високоточних засобів ураження і супутникові знімки.

За наявними даними, Кремль хотів використати цю інформацію для ударів по стратегічно важливих обʼєктах України з повітря. У затриманого вилучили мобільний телефон з анонімними чатами в месенджерах та електронній пошті, які він використовував для звʼязку з ФСБ.

Можливому агенту повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Незабаром йому оберуть запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.