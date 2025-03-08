Вночі росіяни запустили по Україні три «Іскандери» і 145 дронів

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Вночі 8 березня росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М/KN-23» та однією крилатою ракетою «Іскандер-К» з Ростовської області РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Ворог також бив 145 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ та з Чауди у Криму.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

На 09:00 підтверджено збиття крилатої ракети «Іскандер-К» і 79 ударних безпілотників типу Shahed та БпЛА інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.