Росіяни обстріляли Добропілля на Донеччині — пʼятеро людей загинули

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Увечері 7 березня російські війська завдали щонайменше трьох ударів по місту Добропілля на Донеччині. Є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Щонайменше пʼятеро людей загинули, ще 15 поранені. Філашкін не уточнює, чим саме росіяни атакували місто.

Наслідки російського удару по Добропіллю. Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Попередньо, пошкоджені чотири багатоповерхівки. Наслідки обстрілу встановлюють — на місці працюють необхідні служби та рятувальники.