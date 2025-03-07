Росіяни обстріляли Добропілля на Донеччині — пʼятеро людей загинули
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Увечері 7 березня російські війська завдали щонайменше трьох ударів по місту Добропілля на Донеччині. Є загиблі та поранені.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Щонайменше пʼятеро людей загинули, ще 15 поранені. Філашкін не уточнює, чим саме росіяни атакували місто.
Попередньо, пошкоджені чотири багатоповерхівки. Наслідки обстрілу встановлюють — на місці працюють необхідні служби та рятувальники.
- У Донецькій області вже оголосили обовʼязкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову. Російські війська постійно обстрілюють міста і села регіону, через це щодня є поранені або загиблі.