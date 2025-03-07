Уряд виділив ще 570 мільйонів гривень на «Зимову єПідтримку»

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Flickr / Національний банк України

Кабінет міністрів України виділив додаткові 570 мільйонів гривень на державну програму «Зимова єПідтримка». Тепер усі, хто подав заявку до кінця доби 28 лютого, отримають виплати.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Протягом трьох зимових місяців програмою скористалися 14,4 мільйона українців. Із них 12,7 мільйона вже отримали виплати. Виплати триватимуть, поки держава не опрацює всі заявки — кошти візьмуть із резервного фонду державного бюджету.

Найбільше кошти «Зимової єПідтримки» українці витрачали на комунальні послуги, телекомунікації, зокрема мобільний зв’язок, і заклади харчування. А ще — на ліки та благодійність.