Трамп написав листа Верховному лідеру Ірану — хоче укласти нову ядерну угоду
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Президент США Дональд Трамп сказав, що написав листа Верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї з пропозицією укласти нову ядерну угоду.
Про це пише Reuters.
На думку Трампа, почати переговори про припинення ядерної програми буде «найкращим» варіантом. Він хотів би домовитися про угоду, а не вирішувати це військовим шляхом.
«В іншому разі ми будемо змушені щось зробити, тому що ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю», — заявив Трамп.
Трамп сказав, що надіслав листа в середу, 5 березня. У постійному представнитстві Ірану при ООН 7 березня заявили, що в Тегерані «наразі не отримували таких листів».
У 2015 році Іран і група міжнародних посередників досягли угоди, в рамках якої Тегеран відмовився від розробки ядерної зброї. Документ, зокрема, обумовлював, до якого граничного рівня Іран може збагачувати уран і які запаси збагаченого урану зберігати. Параметри визначили таким чином, щоб Іран міг розвивати ядерну енергетику, але не міг створити ядерну зброю. В обмін на зобовʼязання виконувати умови угоди з Ірану зняли санкції.
У 2018 році під час свого першого президентського терміну Трамп оголосив про вихід США з угоди, звинувативши Іран в її порушенні. У січні 2020-го, після того як за наказом Дональда Трампа військові США вбили в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані, Іран остаточно вийшов з «ядерної угоди».
- За президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася». Наприкінці грудня 2023 року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляло, що Іран наростив темпи виробництва збагаченого до 60% урану (для виробництва ядерної зброї необхідний збагачений до 90% і вище уран).