Трамп написав листа Верховному лідеру Ірану — хоче укласти нову ядерну угоду

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Президент США Дональд Трамп сказав, що написав листа Верховному лідеру Ірану Алі Хаменеї з пропозицією укласти нову ядерну угоду.

Про це пише Reuters.

На думку Трампа, почати переговори про припинення ядерної програми буде «найкращим» варіантом. Він хотів би домовитися про угоду, а не вирішувати це військовим шляхом.

«В іншому разі ми будемо змушені щось зробити, тому що ми не можемо дозволити їм мати ядерну зброю», — заявив Трамп.

Трамп сказав, що надіслав листа в середу, 5 березня. У постійному представнитстві Ірану при ООН 7 березня заявили, що в Тегерані «наразі не отримували таких листів».

У 2015 році Іран і група міжнародних посередників досягли угоди, в рамках якої Тегеран відмовився від розробки ядерної зброї. Документ, зокрема, обумовлював, до якого граничного рівня Іран може збагачувати уран і які запаси збагаченого урану зберігати. Параметри визначили таким чином, щоб Іран міг розвивати ядерну енергетику, але не міг створити ядерну зброю. В обмін на зобовʼязання виконувати умови угоди з Ірану зняли санкції.

У 2018 році під час свого першого президентського терміну Трамп оголосив про вихід США з угоди, звинувативши Іран в її порушенні. У січні 2020-го, після того як за наказом Дональда Трампа військові США вбили в Багдаді іранського генерала Касема Сулеймані, Іран остаточно вийшов з «ядерної угоди».