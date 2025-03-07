На ЧАЕС ліквідували наслідки російського удару по укриттю станції

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На Чорнобильській атомній електростанції 7 березня о 12 годині дня ліквідували наслідки удару російського дрона по укриттю станції.

Про це повідомляє Державне агентство України з управління зоною відчуження.

Зараз рівень радіації в нормі, його перевірятимуть і надалі. На території станції чергуватиме підрозділ ДСНС, включно з верхолазами. також здійснюватимуть тепловий моніторинг.

«Тепер наше завдання — провести якісний аналіз пошкодження арки НБК та відновити її функціонування», — зазначила очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук.

Удар по укриттю ЧАЕС

У ніч проти 14 лютого російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття на Чорнобильській атомній електростанції — там спалахнула пожежа. Її оперативно загасили, але наповнювач конструкції продовжував тліти.

Від атаки РФ постраждала велика площа. Російський дрон 14 лютого пробив отвір у даху нового безпечного конфайнменту — це велике аркоподібне укриття, що накриває старий саркофаг четвертого енергоблока ЧАЕС і стримує поширення радіації назовні.

Представники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) зафіксували, що постраждали і зовнішня, і внутрішня оболонка арки — утворилася шестиметрова діра. Також пошкоджене деяке інше обладнання та електричні кабелі.

Уряд України виділив понад 1,5 мільярда гривень на укриття Чорнобильської атомної електростанції. А з бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобилю виділять €400 тисяч на дослідження пошкодженого укриття Чорнобильської атомної електростанції.