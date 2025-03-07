Донька Домініка Пеліко подала до суду на батька за сексуальне насильство. Він уже у вʼязниці за зґвалтування її матері

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Дочка засудженого Домініка Пеліко подала до суду скаргу, звинувачуючи його в тому, що він нібито накачував її наркотиками й ґвалтував між 2010 і 2020 роками. Зараз чоловік відбуває покарання за те, що роками підсипав наркотики її матері, ґвалтував її і дозволяв це робити з нею ще щонайменше 50 чоловікам.

Про це передає The Guardian.

Керолайн Даріан заявила, що, на її думку, батько давав їй заспокійливе, а потім піддавав сексуальному насильству потенційно протягом десяти років.

Домініка Пеліко засудили на 20 років за наркотики та зґвалтування, а також за запрошення десятків чоловіків зґвалтувати його дружину Жизель, коли та була без свідомості впродовж майже десяти років їхнього шлюбу.

Серед записів, які зберіг Домінік Пеліко, були фотографії його доньки Даріан, оголеної чи напівоголеної. Керолайн Даріан розповіла суду, що на двох фотографіях вона лежала без свідомості на ліжку в спідньому, яке не впізнала як своє, і в положенні, у якому ніколи не спала.

До переліку звинувачень Домініка Пеліко додали й зберігання таких фото своєї дочки, які порушили її приватне життя, але його не звинуватили в тому, що він міг накачувати і її наркотиками чи ґвалтувати.

На суді він повторював, що «ніколи не чіпав» свою дочку. Вона сказала йому: «Я знаю, що ти образив мене. Ти не маєш сміливості сказати мені».

«Так, він це заперечував, але він також кілька разів брехав і викладав різні версії історії протягом двох з половиною років розслідування», — додала жінка.