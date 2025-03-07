Посол Нової Зеландії у Британії пожартував про Трампа. Дипломата звільнили

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Нова Зеландія відкликала свого головного дипломата у Великій Британії Філа Гоффа. Напередодні він публічно натякнув на те, що президент США Дональд Трамп нібито не дуже знається на історії.

Про це повідомляє The New York Times.

Коментарі Філа Гоффа прозвучали на зустрічі партнерів з питань війні в Україні, що відбулася в аналітичному центрі Chatham House у Лондоні. Посилаючись на слова Вінстона Черчилля про вибір між ганьбою і війною, Гофф запитав: «Президент Трамп відновив бюст Черчилля в Овальному кабінеті, але чи вважаєте ви, що він дійсно розуміє історію?».

Це викликало сміх аудиторії. Таким чином посол, ймовірно, натякав на відносини Дональда Трампа з Путіним. Раніше американський президент припустив, що відповідальність за війну начебто несе Україна, а не Росія.

Міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс назвав висловлювання Гоффа такими, що «глибоко розчаровують».

«Коли ви перебуваєте на цій посаді, ви представляєте уряд і політику. Ви не можете вільно мислити — ви обличчя Нової Зеландії», — сказав очільник МЗС журналістам після звільнення посла.

Філа Гоффа призначили на посаду у 2022 році за каденції ліберальної премʼєрки Джасінди Ардерн. Відтоді політика Нової Зеландії різко змінилася: виборці обрали найконсервативніший уряд за останні десятиліття, пише NYT.

Вінстон Пітерс стверджує, що відсторонення дипломата не повʼязано з тим, що його коментарі стосувалися саме США. «Якби він зробив такий коментар про Німеччину, Францію, Тонгу чи Самоа, я був би змушений вжити [аналогічних] заходів», — каже міністр.

Попри це інцидент свідчить про зростання занепокоєння союзників Вашингтону, які домагаються поблажливості Трампа. Голова уряду Нової Зеландії Крістофер Лаксон утримався від критики американського президента, коли його запитали про конфлікт Трампа з Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті. Лаксон сказав, що все ще довіряє Трампу як союзнику.