В усьому світі падають продажі кави через рекордні ціни на неї. Але є умови, за яких вона здешевшає

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Продавці кави скоротили закупівлі до мінімуму через різкий стрибок цін на продукт. Постачальникам складно переконати магазини прийняти товар за новими цінами.

Про це повідомляє саудівська газета Arab News.

Учасники з’їзду Національної кавової асоціації США, що відбувся в Г’юстоні, розповіли про 70-відсоткове зростання ф’ючерсів на каву арабіка на біржі ICE. Виробник кави ELCAFE C.A. в Еквадорі цього року вперше продав менш як 30% очікуваного річного обсягу виробництва до березня.

Вартість кави зросла через зменшення кількості виробленого продукту, зокрема у Бразилії. Внаслідок цього пропозиція кавових зерен значно зменшилася.

За словами брокерів, компанії закупили сировину в кількостях, необхідних зараз, і відмовилися від запасів. Джерело Arab News каже, що багато свіжих угод у Бразилії уклали «в дуже консервативній манері».

Агентство Reuters передбачало, що ціни на каву сорту арабіка цьогоріч можуть впасти на 30%, адже високі ціни стримують попит, а в Бразилії, ймовірно, дозріє рекордний врожай наступного року.

Але поки ціни не впадуть, кавова індустрія може зазнати значних збитків. Керівник однієї з найбільших обсмажувальних компаній у США каже, що його клієнти не впевнені в майбутньому свого бізнесу. Супермаркети й магазини опиралися вищим цінам, що спричинило нестачу кави на полицях деяких крамниць.

У відповідь на кризу Індія, Уганда, Ефіопія та Бразилія розширюють посівні плантації, що теж може призвести до обвалу цін.