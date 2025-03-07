Росія масовано атакувала Україну дронами й ракетами. Під ударом була енергетика

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Вночі й вранці 7 березня військові РФ били по Україні безпілотниками й ракетами, під ударами опинилися енергетичні й цивільні обʼєкти. Є постраждалі.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що під масованим обстрілом перебуває енергетична й газова інфраструктури в різних регіонах країни. Там, де це можливо, рятувальники й енергетики ліквідовують наслідки й працюють над стабілізацією енерго- і газопостачання.

«Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Слідкуйте за офіційними повідомленнями», — додав Галущенко.

Звуки вибухів чули, зокрема, в Полтаві, Тернополі, Харкові, Івано-Франківській області. Росіяни вдарили по цивільному обʼєкту інфраструктури в Харкові. З-під уламків будівлі дістали жінку, вона жива, її обстежують лікарі, розповів мер міста Ігор Терехов.

На місці влучання спалахнула пожежа. Постраждав також сусідній багатоквартирний будинок, з нього евакуйовують мешканців. Сталося займання гаражів і легкових автівок поруч, шістьох людей врятували, є пʼятеро постраждалих.

У Миргородському районі Полтавщини уламки впали на приватний житловий будинок. Дві людини, зокрема дитина, поранені — їх госпіталізували. Пошкоджені ще два будинки і побутовий газопровід.

Через масовану російську атаку на Україну армія Польщі підняла в повітря чергові пари винищувачів, а наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки привели в стан найвищої готовності.