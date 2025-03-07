Американці не підтримують підхід Трампа до «замирення». Огляд матеріалів іноземних медіа 6 березня

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«Бабель»

Світові медіа вже починають писати про саміт лідерів країн ЄС щодо підтримки України, що пройшов 6 березня, ― наприклад, СNN чи Euractiv. Утім, поки що журналісти лише перелічують загальновідомі факти й офіційні заяви різних країн про підтримку України. Більше ексклюзивної інформації наводить Politico в матеріалі, присвяченому переговорам людей Трампа з представниками Петра Порошенка та Юлії Тимошенко про участь у президентських виборах проти Володимира Зеленського. За переконанням оточення чинного американського президента, Зеленський програє майбутні вибори, та соцопитування всередині країни свідчать, що названі політики не становлять українському президенту серйозної конкуренції ― на відміну від, наприклад, ексголовнокомандувача Сил оборони Валерія Залужного. Однак і той, за даними британської агенції Survation, результати опитування якої наводить видання, наразі в загальному рейтингу відстає від Зеленського на 20%.

Порошенко та Тимошенко оприлюднили заяви про те, що президентські вибори в Україні під час війни неможливі. Однак, як стверджує виданню директор Українського інституту політики Руслан Бортнік, частина українських політсил намагаються встановити контакт із Республіканською партією США ― подаючи себе як надійних партнерів американців в Україні. У публікації згадують в цьому контексті спікера українського парламенту Руслана Стефанчука і депутата Дмитра Разумкова.

Голова Комітету ВР з питань міжнародного співробітництва Олександр Мережко стверджує, що Трампу взагалі байдуже на вибори в Україні й на те, хто на них переможе. Він просто виконує побажання Росії позбутися Зеленського. «Путін розуміє, що виборча кампанія в часи війни погіршить єдність і стабільність країни», ― каже він медіа.

Протягом останніх тижнів Юлія Тимошенко спілкувалась з парламентарями з інших фракцій, пропонуючи приєднатись до своєї, йдеться в матеріалі Politico. Вона впевнена, що вибори скоро відбудуться і є шанс сформувати в парламенті іншу більшість, ніж є зараз.

Тим часом американці ― навіть прихильники республіканців ― розчаровані Трампом через його підхід до України, пише The Washington Post. Обидва соцопитування, які провели серед американців після пʼятничної перепалки між Трампом, Венсом і Зеленським у Білому домі, фіксують погіршення ставлення до американського президента. За опитуванням Economist-YouGov, якщо раніше 40% мешканців США не підтримували підхід Трампа до російсько-української війни, то за тиждень їхня кількість зросла до 45%. І лише 21% респондентів безумовно підтримують дії Трампа. Схожі висновки соцопитування Reuters-Ipsos: якщо в січні міжнародну політику Трампа не підтримували 37% американців, тепер таких 50% ― і ключова причина зміни в тому, що Трамп каже й робить щодо України. 70% американців вважають, що у війні винна Росія, ― проти 9%, які звинувачують у ній Україну. При цьому 43% американців переконані, що Трамп симпатизує в цьому контексті Росії та лише 10% вірять, що він підтримує Київ.

Це лише частина огляду. Підписникам нашого Patreon доступні огляди ще пʼяти публікацій про російсько-українську війну ― зокрема про те, які альтернативи є у Starlink, про атмосферу в американському місті Скрентон, де виробляли артилерійські снаряди для України, і про роль військових оркестрів в українському воєнному сьогоденні.