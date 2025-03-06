«Жодних переговорів без України про Україну». Лідери ЄС запевнили Київ у підтримці

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Лідери країн Європейського Союзу за підсумками засідання Європейської ради у Брюсселі схвалили підсумкове комюніке. У ньому пообіцяли й надалі підтримувати Україну.

Про це повідомила пресслужба Європейської ради. Комюніке підтримали 26 країн-членів ЄС, крім Угорщини.

Європейський Союз продовжить підтримувати Україну та її народ. У комюніке лідери підтвердили непохитну підтримку української незалежності, суверенітету і територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів України.

Лідери ЄС зазначили, що агресивна війна Росії проти України має ширші наслідки для європейської та міжнародної безпеки. Вони вітають усі зусилля для досягнення миру — «всеосяжного, справедливого і тривалого», заснованого на принципах Статуту ООН і міжнародного права.

З огляду на новий імпульс для переговорів, Європейська рада наголошує:

не може бути жодних переговорів щодо України без участі України;

не може бути жодних переговорів, які стосуються європейської безпеки, без участі Європи. Безпека України, Європи, трансатлантичного простору та світу взаємоповʼязані;

жодне перемирʼя або припинення вогню не може відбутися поза процесом, що веде до всеосяжної мирної угоди;

будь-яка така угода має супроводжуватися потужними та надійними гарантіями безпеки для України, які стримають агресію Росії в майбутньому;

досягнутий мир має поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Для досягнення миру Україна має перебувати в максимально сильній позиції, із міцними власними військовими й оборонними можливостями. Тож ЄС продовжить підтримувати Україну фінансово. У 2025 році блок виділить Україні €30,6 мільярда через різні механізми підтримки.

Європейські держави обіцяють сприяти навчанню та оснащенню Збройних сил України, а також активізувати підтримку і розвиток української оборонної промисловості та поглибити її співпрацю з європейською оборонною промисловістю.

Україні потрібні надійні гарантії безпеки, щоб стримати можливу агресію Росії в майбутньому. Європа готова в цьому допомогти. Також Європа активізує підтримку реформ України на шляху до її членства в Євросоюз.

В окремому пункті вказали, що Словаччина й Україна мають знайти робочі рішення щодо транзиту газу. Цей пункт внесли через занепокоєння Словаччини — медіа зазначали, що країна погодилась підтримати комюніке тільки після цього.