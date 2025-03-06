Лідери ЄС схвалили план переозброєння Європи. Ось як це вплине на Україну

Новини

Лідери країн Європейського Союзу на саміті у Брюсселі підтримали ініціативи про збільшення оборонних витрат.

Це передає Financial Times.

Ця ініціатива спрямована на зміцнення обороноздатності Європи та передбачає інвестиції в оборону, включно з підтримкою України.

Серед схвалених ініціатив — позики для країн ЄС на €150 мільярдів для оборонних інвестицій. Як зазначає FT, лідери ЄС закликали Єврокомісію представити детальні пропозиції — потім їх мають схвалити уряди країн-членів блоку.

Напередодні, 4 березня, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий оборонний план Європейського Союзу, який передбачає мобілізацію €800 мільярдів на зміцнення військового потенціалу блоку.

У плані фон дер Ляєн — пʼять напрямів. Один з них — новий інструмент позик державам-членам для інвестицій в оборону на €150 мільярдів. Пріоритетно оборону посилюватимуть у сферах протиповітряних й протиракетних систем, артилерії, ракет, безпілотників, захисту інфраструктуру, військової мобільності, кібербезпеки та радіоелектронної боротьби.

На сайті Європейської ради йдеться, що Євросоюз прискорить мобілізацію необхідних інструментів та фінансування для зміцнення безпеки в Європі.

У Європейській раді також підкреслили важливість подальшого збільшення витрат на безпеку та оборону Європи та закликали Європейську комісію запропонувати нові джерела фінансування оборонних потреб на рівні всього блоку.