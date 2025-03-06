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У 2025 році Норвегія збільшить допомогу Україні в понад два рази — майже до €7,5 мільярда.

Про це повідомив премʼєр країни Йонас Гар Стьоре.

За його словами, усі партії в парламенті домовилися про додаткові 50 мільярдів норвезьких крон (орієнтовно €4 мільярди) допомоги на 2025 рік.

«Ми несемо велику відповідальність за те, щоб гроші добре контролювалися та потрапляли туди, куди потрібно», — сказав Стьоре.

За його словами, гроші підуть на пріоритетні для України напрями.

«Це вагомий внесок у мир і стабільність в Європі», — додав він.

Політик вважає, що ці гроші допоможуть Україні захищатися від Росії, а також підтримають розробку мирного плану, над яким зараз працюють європейські країни.

Цьогоріч Норвегія вже пообіцяла виділити €3,5 мільярда на допомогу Україні — про це премʼєр заявив 24 лютого на саміті «Підтримай Україну». Тоді він сказав, що мільярд євро піде на гуманітарну допомогу, €300 мільйонів — на енергетичну допомогу, €4 мільйони — на фінансові гарантії. Стьоре додав, що ще €300 мільйонів підуть як інвестиції в українську промисловість.