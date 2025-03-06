Bloomberg: Трамп хоче повʼязати угоду про корисні копалини із зобовʼязанням України якнайшвидше припинити вогонь

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Президент США Дональд Трамп хоче повʼязати угоду з Україною про видобуток корисних копалин із зобовʼязанням української сторони якнайшвидше припинити вогонь.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

У Вашингтоні нібито дали зрозуміти, що Трамп готовий завершити угоду, яку призупинили після його суперечки із Зеленським, якщо президент України погодиться на «реальний шлях для перемир’я та переговорів з Москвою».

Ці додаткові умови є основною причиною того, що угоду досі не підписали.

До цього CBS News писало, що Трамп наполягає на «більшій, кращій угоді» з Україною про рідкоземельні копалини. Джерела видання зазначали, що нинішній варіант угоди не є остаточним, деякі її пункти можуть змінити.

Bloomberg теж пише, що «найближчими днями» в угоді можуть бути зміни. Інші джерела попередили, що позиція США може змінитися будь-коли.

Що передувало

Після суперечки Трампа і президента України Володимира Зеленського 28 лютого в Білому домі американські посадовці продовжили спілкуватися з українською стороною про угоду. Вони закликали радників Зеленського змусити президента України відкрито вибачитися перед Трампом.

Увечері 4 березня Зеленський заявив, що зустріч із Трампом «пройшла не так, як передбачалось», — і це необхідно виправити. Україна, за словами Зеленського, готова підписати угоду про використання українських корисних копалин «у будь-який час і в будь-якому зручному форматі». Він вважає це кроком до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій.

Трамп у зверненні до Конгресу наголосив, що цінує готовність Києва укласти угоду про корисні копалини. За кілька годин до того Reuters писало, що США й Україна можуть незабаром підписати угоду про корисні копалини. Видання не зазначало конкретної дати.