Велика Британія поставить Україні безпілотники на понад $38 мільйонів

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Велика Британія уклала контракт на загальну суму майже £30 мільйонів (орієнтовно $38 мільйонів) з американською компанією Anduril, яка виробляє безпілотники. Дрони в межах цієї угоди отримають Збройні сили України.

Про це повідомляють на сайті британського уряду.

Ідеться про БпЛА типу Altius 600 m і Altius 700 m, які використовують для спостереження та знищення цілей.

Кошти на замовлення безпілотників Anduril візьмуть з Міжнародного фонду для України. Ця угода стала результатом домовленості, якої досягнули 2 березня на зустрічі світових лідерів у Лондоні, де премʼєр-міністр Великої Британії та інші союзники погодилися на необхідність подальшої військової підтримки України для того, щоб зміцнити її позицію на шляху до миру і захисту від російської агресії.