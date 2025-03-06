Велика Британія поставить Україні безпілотники на понад $38 мільйонів
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
-
Велика Британія уклала контракт на загальну суму майже £30 мільйонів (орієнтовно $38 мільйонів) з американською компанією Anduril, яка виробляє безпілотники. Дрони в межах цієї угоди отримають Збройні сили України.
Про це повідомляють на сайті британського уряду.
Ідеться про БпЛА типу Altius 600 m і Altius 700 m, які використовують для спостереження та знищення цілей.
Кошти на замовлення безпілотників Anduril візьмуть з Міжнародного фонду для України. Ця угода стала результатом домовленості, якої досягнули 2 березня на зустрічі світових лідерів у Лондоні, де премʼєр-міністр Великої Британії та інші союзники погодилися на необхідність подальшої військової підтримки України для того, щоб зміцнити її позицію на шляху до миру і захисту від російської агресії.
- Велика Британія вже надала Україні понад 10 тисяч безпілотників.
- З липня 2024 року Велика Британія надала Україні понад £5,26 мільярда (понад $6 мільярдів) у вигляді військової допомоги та фінансової підтримки. Ці кошти включають £3 мільярди (приблизно $3,8 мільярда) на щорічну військову допомогу та £2,26 мільярда (приблизно $3 мільярди ) як позику на військові витрати.