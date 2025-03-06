Reuters: Білий дім планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців — українських біженців можуть депортувати швидше

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий легальний статус для близько 240 тисяч українців. Рішення можуть ухвалити вже у квітні.

Про це пише Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації Трампа та на три інші обізнані джерела.

Як наслідок, українських біженців можуть депортувати швидше. Рішення не повʼязане із суперечкою Зеленського та Трампа у Білому домі.

Таке рішення щодо українців може стати частиною політики президента США в контексті мігрантів — Трамп хоче позбавити тимчасового правового статусу понад 1,8 мільйона мігрантів, яким дозволили вʼїхати в країну за часів колишнього американського президента Джо Байдена, коли діяли спеціальні гуманітарні програми. Їх Трамп скасував у перший день на посту очільника США.

У коментарі Reuters речниця Міністерства внутрішньої безпеки США Тріша Маклафлін заявила, що наразі відомство не має жодних оголошень. Білий дім і українське посольство не відповіли на запити про коментарі.

Reuters зазначає, що Адміністрація президента США планує вже цього місяця позбавити такого статусу понад 500 тисяч людей з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели. Якщо це станеться, їх можуть депортувати значно швидше.