Європа може розгорнути 120 винищувачів для захисту неба в Україні. Проєкт діятиме окремо від НАТО

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У Європі знову розглядають план Sky Shield — тепер він передбачає розгортання військово-повітряних сил союзників у складі 120 винищувачів, які захищатимуть український повітряний простір.

Про це повідомляє The Guardian.

Ініціатива діятиме окремо від НАТО. Це потенційно може стати частиною концепції «перемир’я в небі», яку президент України Володимир Зеленський раніше пропонував.

Захист охоплюватиме Київ, три робочі атомні електростанції, Одесу, Львів, але не лінію фронту чи схід країни. Реалізація плану може «досягти більшого військового, політичного та соціально-економічного впливу, ніж 10 тисяч солдатів сухопутних військ Європи», пише The Guardian.

Відомо, що Sky Shield був спільною розробкою європейських повітряних сил та українських військових. Пропозиція не мала прогресу з лютого 2022 року через те, що європейські країни побоювалися залучення у війну. Зустріч Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом дала «імпульс» цьому плану.

«Небесний щит» підтримують колишній верховний головнокомандувач НАТО в Європі Філіп Брідлав, ексзаступник верховного головнокомандувача Альянсу Річард Ширрефф, колишній президент Польщі Александр Кваснєвський і Габріелюс Ландсбергіс, який обіймав посаду міністра закордонних справ Литви.

Розвиток подій останнього тижня означає, що ідеї про захист частини повітряного простору України можуть отримати нове звучання, вважають учасники обговорення.

На Заході занепокоєні можливістю втягнення винищувачів НАТО у конфлікт з Росією, що може призвести до ескалації бойових дій, якщо літак будь-якої сторони атакують або зібʼють. Але прихильники проєкту кажуть, що ризики низькі, оскільки Москва не наважувалася літати своїми бойовими літаками за межі лінії фронту з початку 2022 року.