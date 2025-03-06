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Професора Львівського національного університету Йосипа Лося звільнили — менш ніж місяць тому його звинуватили у сексуальних домаганнях. Чоловік усе заперечує.



Про це «Суспільному» повідомив виконувач обовʼязків декана факультету журналістики Марʼян Лозинський.

Відповідний указ вже підписав виконувач обовʼязків ректора університету.

«Суспільне»

Що передувало

Про домагання з боку Йосипа Лося написала журналістка Катерина Родак у Facebook. Вона розповіла про події, які сталися з нею у віці 19 років.

За її словами, Йосип Лось зачинився з нею у своєму кабінеті, щоб прийняти залік, а «у якийсь момент він взяв мене за руку і почав її гладити, піднімаючи вверх рукав светра». Також він розповідав, що дівчині вже час вагітніти, перестати спілкуватися з подругами й не носити джинси з оголеними колінами, бо це «збуджує і відволікає викладачів». У коментарях під публікацією Катерини Родак інші жінки теж поділилися своїми історіями.

26 лютого професора Лося відсторонили від роботи в університеті. Усі звинувачення проти себе він заперечував. Інформацію про домагання також перевіряла поліція.

А 3 березня Комісія з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка рекомендувала ректорові навчального закладу звільнити викладача.