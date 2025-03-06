Вночі росіяни атакували Україну 112 дронами й балістикою

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У ніч проти 6 березня Росія атакувала Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької області РФ і з Криму. Також ворог бив 112 дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ у РФ і Чауда в Криму.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

На 9 ранку підтверджено збиття 68 дронів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях. Ще 43 ворожі цілі локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.