Верховний суд США зобовʼязав адміністрацію Трампа виплатити $2 мільярди замороженої іноземної допомоги

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Верховний суд США з мінімальною перевагою голосів підтримав рішення, яке зобовʼязує адміністрацію президента Дональда Трампа виплатити майже $2 мільярди за вже виконані проєкти іноземної допомоги.

Про це повідомляє Financial Times.

Рішення ухвалили з перевагою пʼять до чотирьох. Представники адміністрації Трампа стверджували, що тільки Конгрес США може вирішити, чи розморожувати гроші, а от федеральний суддя, який у лютому розпорядився про виплату, нібито не мав юрисдикції над контрактними платежами.

Верховний суд виніс рішення за позовом глобальних медичних організацій та некомерційних груп, які оскаржили указ Трампа про негайну зупинку всіх програм іноземної допомоги. Позивачі стверджували, що це не тільки порушує кілька федеральних законів, але також є неконституційним перевищенням президентських повноважень. Дональд Трамп хвалився, що заморозив усю іноземну допомогу, назвавши її «марною тратою грошей».

Група Public Citizen, яка брала участь у позові, зреагувала на рішення Верховного суду словами: «Трамп не король, він не може ігнорувати закон».

Це стало ще одним юридичним ударом по спробах Білого дому скоротити державні витрати. Нижчі суди вже блокували намагання нової адміністрації заморозити федеральні гранти, звільнити урядовців і зупинити програми для біженців.

Однак деякі суди все ж виносили рішення на користь Трампа. Наприклад, не заборонили Департаменту ефективності уряду Ілона Маска (DOGE) отримувати певні дані, а також визнали, що очільник ЦРУ має право звільняти деяких співробітників.

Що передувало

Після того як Дональд Трамп став президентом США, у Вашингтоні запрацював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска. Ця структура за півтора року має підвищити ефективність роботи американського уряду. У межах скорочення витрат уряду влада США, серед іншого, призупинила програми допомоги іншим країнам та запропонувала федеральним чиновникам звільнитися й отримати компенсації.