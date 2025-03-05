Угода зі США буде поганою. Та на неї варто погоджуватись. Огляд матеріалів іноземних медіа 5 березня

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«Бабель»

«Зовнішня політика Дональда Трампа існує за простою формулою: що більше ти залежиш від США, то гірше він може до тебе ставитись», ― такий висновок редакція The Economist робить з недавнього розвитку подій між Україною та США. У колонці «Уроки від замороження Трампом поставок зброї для України» йдеться, що Володимиру Зеленському доведеться «проковтнути свою гордість» і дати Трампу те, чого він хоче. Наслідки цього не будуть втішними ані для України, ані для Європи чи США ― вони просто будуть менш жахливими, ніж якщо Зеленський і надалі опиратиметься «президенту, який катастрофічно помиляється щодо інтересів власної країни».

На початку повномасштабного вторгнення Америка повелась відповідно до своїх цінностей, підтримавши Україну зброєю, грішми та розвідданими. Із приходом Трампа взаємини між двома країнами почали нагадувати абʼюзивні стосунки, пише видання. Трамп запевняє, що уклавши договір про доступ до українських корисних копалин, він убезпечить Україну від російського нападу, бо та не наважиться окуповувати американські активи та вбивати громадян США. Однак цей план, хоч Трамп і називає його геніальним, насправді не тримається купи. По-перше, востаннє кількість і цінність українських корисних копалин перевіряли ще в 1960-х, тож зараз неясно, які з родовищ варті розробки. А по-друге, присутність десятків американських компаній геть не завадила Путіну вторгнутись ані у 2014 році, ані у 2022-му. Немає підстав сподіватися, що цього разу він дотримається обіцянки не нападати, пише видання. Трамп дав зрозуміти, що не боротиметься за Україну. Росіяни вже порушували Мінські домовленості за минулого президентства Трампа ― без наслідків для них. І навіть якщо Путін почекає з нападом до завершення каденції Трампа у 2029-му, потім його вже нічого не стримуватиме.

Зеленський не отримає від США притомних гарантій безпеки. Зараз у нього є вибір ― погана угода про корисні копалини й можливість бодай якоїсь американської допомоги та європейської військової участі або жодної угоди й ніякої підтримки Вашингтону. Він має погодитись на угоду, оскільки так матиме розвіддані, звʼязок і, можливо, якусь зброю. Можливо, Трамп погодиться на закупівлі Європою зброї для України, якщо Путін порушить перемирʼя. Також Україна матиме важіль впливу на Трампа ― вихід з угоди, якщо той спробує навʼязати неприйнятні умови миру.

На жаль, усе це лише дає зрозуміти союзникам США: слід готуватись до найгіршого. Із тим, як Трамп вводить додаткові мита проти навіть найближчого союзника ― Канади, Європа має готуватись до того, що її залишать наодинці з проблемами та висуватимуть вимоги. Тож у неї не лишається іншого виходу, окрім як спиратися на власні сили й нарощувати військову міць. Так, НАТО було найуспішнішим альянсом в історії ― і кроки американської влади та необхідна реакція Європи покладуть йому кінець. «На жаль, у цьому трагедія пана Трампа», ― підсумовує The Economist.

Окрім турботи про власну обороноздатність, Європа повинна підтримувати українців у праві на самовизначення. Тобто вона має нарешті конфіскувати заморожені російські активи, щоб фінансувати обороноздатність України, активно закуповувати американську зброю для Києва і вкладатися у виробництво зброї в Україні, підсумовує видання.

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