FT: Рекордна кількість американців подала заявки на громадянство Британії через повернення Трампа до влади

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У 2024 році зросла кількість американців, які подали заявки на отримання громадянства Великої Британії. Усе через повернення Дональда Трампа до Білого дому та зміни в податковому законодавстві Британії.

Про це пише Financial Times.

За минулий рік на британське громадянство заявки подали 6 100 громадян США — це найбільший показник отриманих зі Штатів запитів за останні 20 років. Також це на 26% більше, ніж у 2023 році.

Особливо активно заявки подавали в останньому кварталі 2024 року. Частота подачі заявок зросла на 40%, як порівняти з таким самим періодом у 2023-му.

Адвокати з питань імміграції вважають, що серед основних причин — бажання американців отримати альтернативний паспорт на тлі політичної нестабільності у США, а ще зміни в податковому законодавстві Британії — скасування статусу non-dom.

«Ми, безумовно, спостерігаємо більший інтерес до громадянства з боку США з моменту початку виборчої кампанії. Інтерес набагато вищий, ніж за попередньої адміністрації Трампа», — зазначила партнерка юридичної фірми Farrer&C Олена Хінчін.

Дані Міністерства внутрішніх справ Британії показують, що з кінця 2022 року кількість заявок на громадянство від американців стабільно зростає. Як зазначають у FT, американці мають багато індивідуальних причин для отримання британського паспорта. Проте серед усіх найбільшу роль зіграла політична ситуація у США та податкові зміни.

Зросла й кількість американців, які бажають отримати ірландське громадянство. Минулого року кількість таких заявок зросла на 46%. Здебільшого їх подають жителі Північної Америки, які мають ірландське коріння.