Axios: Демократи хочуть протестувати під час виступу Трампа в Конгресі

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Президент США Дональд Трамп 4 березня вперше виступить на спільному засіданні Конгресу перед обома палатами. Демократи хочуть зірвати виступ.

Про це повідомляє Axios із посиланням на шістьох представників Демократичної партії.

Серед демократів виникли розбіжності щодо того, яка форма демонстрації буде найбільш прийнятною та ефективною. Демократи поділилися на дві групи: ті, що хочуть відкритого протесту, і ті, які вважають, що надмірна агресія лише допоможе Трампу.

Деякі з посадовців планують покинути зал, коли Трамп скаже конкретні рядки, які вони вважають неприйнятними.

Частина посадовців хочуть використати реквізит, наприклад, кишенькові видання Конституції, щоб довести, що Трамп її порушує, закриваючи уповноважені Конгресом установи, а також плакати з антитрампівськими гаслами, яйця і порожні упаковки, що символізують зростання цін на продукти через інфляцію.

Також є варіант із шумовими ефектами, які заважатимуть виступу. Деякі групи демократів планують провести більш традиційні протести, використовуючи колірну координацію у своєму гардеробі.

Є і протилежний варіант: відмова аплодувати та зберігати серйозний вигляд протягом виступу.

Низка конгресменів готуються до «кольорового протесту». Демократки можуть прийти в рожевому одязі на знак одностайної непокори президенту, а законодавці-афроамериканці планують бути в чорному, щоб підкреслити похмурий настрій щодо ситуації в країні.

А конгресвумен Марсі Каптур роздаватиме краватки та шарфи з кольорами прапора України на знак підтримки президента Володимира Зеленського.

Про що буде виступ Трампа

Основною темою буде «Відновлення американської мрії». Очікують, що Трамп розповість про досягнення своєї адміністрації за перші шість тижнів у країні та за кордоном, економічну політику. Президент знову закликатиме Конгрес ухвалити додаткове фінансування безпеки кордонів і розповість про плани миру в усьому світі.

Представник Білого дому заявив, що президент США викладе свої плани про припинення війни в Україні. Він також зосередиться на роботі своєї адміністрації з питань звільнення всіх заручників із Гази.

Трамп також розповість про те, що після повернення на посаду в економіку США вклали понад $1,7 трильйона. Ці гроші пішли на розвиток виробництва у США, щоб зменшити залежність країни від імпорту, на збільшення видобутку енергії, інвестиції в штучний інтелект та інші технології.

Імовірно, він підкреслить, що це допоможе створити нові робочі місця та зміцнити економіку країни.

Напередодні у соцмережі Truth Social Трамп заявив, що «скаже все, як є».

Дональд Трамп звернеться до Конгресу 4 березня о 21:00 (за київським часом це буде 04:00 5 березня). Як довго триватиме виступ — невідомо. Під час першого президентського терміну перше звернення Трампа до Конгресу в 2017 році тривало близько години.