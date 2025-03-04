Україна уразила важливі обʼєкти РФ. Серед них — нафтова інфраструктура

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Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони вночі 4 березня уразили низку важливих російських обʼєктів.

Про це повідомляє Генштаб.

Так, у Ростовській області Росії українські бійці атакували нафтоперекачувальну інфраструктуру росіян, які використовували її, щоб забезпечувати потреби своєї армії. Там зафіксували потужні вибухи та пожежу.

Сили безпілотних систем ЗСУ також уразили Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Противник активно протидіяв засобами радіоелектронної боротьби та ППО. На підприємстві виникла пожежа. Сизранський нафтопереробний завод належить «Роснафті». Його потужність — 8,9 мільйона тонн нафти на рік. У лютому цього року він уже був під атакою БпЛА.

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Генштаб пише про потужні вибухи ще в районі Сохрановського лінійно-виробничого управління магістральних газопроводів у Ростовській області Росії. Детальну інформацію про наслідки української атаки уточнюють.

«Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України», — зазначили у Генштабі.