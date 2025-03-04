«Переозброєння Європи». У ЄС представили новий оборонний план

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила новий оборонний план Європейського Союзу, який передбачає мобілізацію €800 мільярдів на зміцнення військового потенціалу блоку.

Про нього вона розповіла в Брюсселі.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Європа мусить взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку й «переозброїтися». Мається на увазі набір інструментів, як використати європейські фінансові й промислові можливості, щоб допомогти країнам-членам ЄС посилити оборонний потенціал уже зараз і на перспективу до кінця десятиліття.

Брюссель запропонує створити новий інструмент позик державам-членам для інвестицій в оборону на €150 мільярдів. Такий підхід допоможе й посилити підтримку України.

Держави зможуть витратити гроші на протиповітряну та протиракетну оборону, артилерійські системи, ракети та боєприпаси, безпілотники й системи боротьби з безпілотниками тощо. Це дозволить обʼєднати попит і робити спільні замовлення.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС також пропонуватиме активувати фінансове виняткове становище, яке дозволить країнам витратити ще €650 мільярдів на оборону протягом чотирьох років. Це означає, що держави зможуть збільшити свої військові витрати без ризику отримати штрафи за порушення фінансових обмежень ЄС.

План також передбачає залучення приватного капіталу. Це вдасться зробити, якщо створити Союз заощаджень та інвестицій і скористатися Європейським інвестиційним банком.

Урсула Фон дер Ляєн надіслала лист державам-членам ЄС, в якому перелічила можливі варіанти зміцнення національної оборони в найближчій перспективі. Європейські лідери обговорять цю пропозицію на екстреній зустрічі 6 березня.

Перед тим як представити план, президентка Єврокомісії наголошувала, що ЄС повинен «терміново» переозброїтися і допомогти Україні перетворитися на «сталевого дикобраза», який виявиться «неперетравним для майбутніх загарбників», таких як Росія.