Вночі РФ атакувала Україну 99 дронами. Більшість збила ППО

Новини

Вночі 4 березня окупанти атакували Україну 99 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 65 цілей у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 32 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені без негативних наслідків. Через атаку постраждали Одещина, Сумщина та Донеччина.