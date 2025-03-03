Етична комісія Львівського університету підтримала звільнення професора Лося — його звинуватили в домаганнях

Новини

Комісія з питань етики та професійної діяльності Львівського національного університету імені Івана Франка рекомендувала ректорові навчального закладу звільнити професора Йосипа Лося, якого звинуватили в домаганнях.

Про це повідомив Студентський уряд ЛНУ.

«Позиція Студентського уряду незмінна, ми прагнемо розірвання трудового договору. Адже студентське самоврядування засуджує подібні дії викладача та прагне безпечного освітнього середовища», — зазначили представники студентства.

Журналістка видання NGL.media Катерина Родак, яка публічно написала про домагання з боку Йосипа Лося, була присутня на засіданні комісії. Сам професор, за її словами, на засідання не прийшов, а лише передав повідомлення, що підписав договір з адвокатами і має намір судитися. Раніше він заперечував звинувачення в домаганнях і казав, що це «наклеп і абсурд».

Після того як комісія рекомендувала звільнити викладача, відповідний наказ має підписати виконувач обов’язків ректора Володимир Мельник.

Що передувало

Про домагання з боку Йосипа Лося написала журналістка Катерина Родак у Facebook. Вона розповіла про події, які сталися з нею у віці 19 років.

За її словами, Йосип Лось зачинився з нею у своєму кабінеті, щоб прийняти залік, а «у якийсь момент він взяв мене за руку і почав її гладити, піднімаючи вверх рукав светра». Також він розповідав, що дівчині вже час вагітніти, перестати спілкуватися з подругами й не носити джинси з оголеними колінами, бо це «збуджує і відволікає викладачів». У коментарях під публікацією Катерини Родак інші жінки теж поділилися своїми історіями.

26 лютого професора Лося відсторонили від роботи в університеті. Усі звинувачення проти себе він заперечував. Інформацію про домагання також перевіряла поліція.