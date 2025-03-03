Атака РФ на полігон з військовими ЗСУ на Дніпропетровщині. Двох посадовців відсторонили на час перевірки

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На тлі атаки росіян по полігону у Дніпропетровській області 1 березня на час службового розслідування інциденту усунули начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, росіяни били балістичною ракетою «Іскандер-М». Головнокомандувач підтвердив інформацію про загиблих та поранених, але не повідомив їхню кількість.

Щоб встановити всі обставини та причини інциденту, на місці працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних сил України.

Сирський дав завдання всім командувачам перевірити, як дотримуються вимог про своєчасність оповіщення про ракетну загрозу, заборону на розміщення військових та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості.

Головнокомандувач також розпорядився уточнити стан виконання поставлених раніше завдань про те, щоб проводити навчальні заняття поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених з інженерного погляду спорудах. Сирський розпорядився дізнатися, які роботи провели для їх обладнання.

Що передувало

1 березня у мережі поширилася інформація про атаку на полігон з українськими бійцями Сухопутних військ. Очільник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Михайло Драпатий 3 березня підтвердив це й оголосив про перевірку.

За даними Сухопутних сил, внаслідок удару є загиблі й поранені. Триває перевірка, правоохоронцям надають усю необхідну інформацію, щоб забезпечити прозоре розслідування.

Пізніше правоохоронці Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби, вчиненого в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці.

Про ракетний удар росіян раніше розповів журналіст Юрій Бутусов. Він стверджував, що внаслідок обстрілу загинули понад 30 людей, ще 130 поранені. На полігоні начебто дислокувався 168 батальйон резерву, де майже всі військові — це ті, хто повернувся після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Блогер і волонтер Сергій Стерненко писав, що атаку на полігон скоригував російський розвідувальний дрон.

Міністерство оборони Росії повідомило про ураження з ракетного комплексу «Іскандер-М» по нібито місцях дислокації військових 157 механізованої бригади ЗСУ.