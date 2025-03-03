Росіяни вдарили по полігону з військовими ЗСУ на Дніпропетровщині. Є загиблі й поранені

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Першого березня у мережі поширилася інформація про атаку на полігон з українськими бійцями Сухопутних військ. Очільник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Михайло Драпатий 3 березня підтвердив це й оголосив про перевірку.

За даними Сухопутних сил, внаслідок удару є загиблі й поранені. Триває перевірка, правоохоронцям надають усю необхідну інформацію, щоб забезпечити прозоре розслідування.

Про ракетний удар росіян раніше розповів журналіст Юрій Бутусов. Він стверджував, що внаслідок обстрілу загинули понад 30 людей, ще 130 поранені. На полігоні начебто дислокувався 168 батальйон резерву, де майже всі військові — це ті, хто повернувся після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Блогер і волонтер Сергій Стерненко писав, що атаку полігону скоригував російський розвідувальний дрон.

Міністерство оборони Росії відрапортувало про ураження з ракетного комплексу «Іскандер-М» по нібито місцях дислокації військових 157 механізованої бригади ЗСУ.

«Ми є свідками несвоєчасно ухвалених рішень і незасвоєних уроків. Закликаю ще раз всіх генералів, офіцерів, сержантів та солдатів Сухопутних військ ЗСУ: ми повинні позбутися формалізму, бюрократії та легковажності», — прокоментував Драпатий.

Він попередив, що усі відповідальні за ухвалені в той день рішення, а також ті, хто не ухвалив їх вчасно, понесуть відповідальність. «Ніхто не сховається за поясненнями чи формальними рапортами», — додав командувач.