За два дні правоохоронці запобігли чотирьом терактам і диверсіям в Україні

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Служба безпеки й Національна поліція запобігли чотирьом терактам і диверсіям, які планувалися в Україні на замовлення Росії. Це відбулося протягом 1—2 березня.

Про це пишуть пресслужби СБУ і Нацполіції.

Київщина. Правоохоронці затримали чоловіка з міста Ірпінь — його підозрюють у підготовці підриву одного з військових у місті Буча. Фігуранту 31 рік, його раніше неодноразово притягували до кримінальної відповідальності за розбій.

За даними досудового розслідування, чоловік виготовив саморобну бомбу за інструкцією свого куратора і для ліквідації військового вивчав його графік дня та маршрути пересування. Підозрюваного затримали за місцем проживання.

Львів. Кіберфахівці СБУ запобігли серії терактів, які мали відбутися біля місцевих будівель ТЦК та СП і Головного залізничного вокзалу.

Розслідування зʼясувало, що виконавцем злочину мав бути 23-річний агент із Київщини. Попередньо, після доставки вибухівки на визначені локації російська спецслужба планувала вбити і свого агента — як «зайвого свідка».

Правоохоронці затримали чоловіка на гарячому, коли він закладав вибухівку біля залізничного вокзалу.

Чернігів. СБУ та Нацполіція викрили чоловіка, якого вважають причетним до підготовки низки терактів в області. За матеріалами справи, фігурант мав виготовити вибухівку й передати її іншим людям, щоб ті підірвали військових ЗСУ, працівників Національної поліції та інших силових структур.

Також слідчі встановили, що фігурант виконував ще одне завдання від Росії — за допомогою пляшок із легкозаймистою сумішшю він підпалив будівлю одного з районних ЦНАПів.

Вінниця. Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували групу підпалювачів, які на замовлення РФ спалили дві релейні шафи сигнальних установок, які регулюють рух на важливих ділянках «Укрзалізниці».

Усі фігуранти справ отримали підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст.111 (державна зрада);

ст. 113 (диверсія);

ст. 258 (терористичний акт);

ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зараз Служба безпеки, Національна поліція та прокуратура фіксують суттєву активізацію диверсійно-терористичної діяльності російських спецслужб на території України.