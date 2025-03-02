FT: Ексочільник «Північного потоку — 2» Варніг планує його перезапуск. У США бачать у цьому актив для переговорів із РФ

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Екскерівник компанії Nord Stream 2 AG Маттіас Варніг готує перезапуск «Північного потоку — 2» за підтримки американських інвесторів. Це може демонструвати зближення Адміністрації президента США Дональда Трампа з Москвою.

Про це пише Financial Times із посиланням на джерела.

План Варніга — колишнього офіцера Штазі у Східній Німеччині і близького друга Путіна — включає зв’язок із командою Трампа через американських бізнесменів як частину посередництва у припиненні війни в Україні й поглиблення економічних американсько-російських відносин.

Деякі високопосадовці адміністрації Трампа знають про ініціативу залучити американських інвесторів до перезапуску «Північного потоку — 2» і також розглядають це як спробу відновити відносини з РФ.

Один очолюваний США консорціум інвесторів розробив контури постсанкційної угоди з російським «Газпромом».

Європейські високопосадовці дізналися про ці ініціативи останніми тижнями — лідери кількох європейських країн стурбовані, вони вже мали розмови про газогін.

Один із двох трубопроводів «Північного потоку — 2» підірвали у вересні 2022 року. Це зруйнувало обидва трубопроводи «Північного потоку — 1». Інший газогін «Північний потік — 2» ніколи не використовували.

План Маттіаса Варніга дасть США безпрецедентний вплив на поставки енергоресурсів до Європи після того, як Євросоюз вирішив позбутися своєї залежності від російського газу.

Проте план має перешкоди. Від США він вимагатиме скасувати санкції проти РФ, а від останньої — погодитися відновити продажі, які вона припинила під час війни, а від Німеччини — дозволити передачу газу до будь-яких потенційних покупців у Європі.

«США сказали б: “Ну, тепер Росія буде надійною, тому що всередині цього є надійні американці. Американські інвестори збиратимуть гроші за безцінь”», — сказав колишній високопоставлений чиновник США, який знав про деякі спроби укласти угоди.

Про план перезапуску згадали тепер, коли адміністрація Трампа намагається укласти мирну угоду за допомогою двосторонніх переговорів з Росією, викинувши з них Європу й Україну. Трамп обіцяв поглибити економічне співробітництво з Росією, якщо вдасться досягти мирної угоди.

Путін також казав про економічні вигоди, які, за його словами, США можуть отримати від Кремля, якщо вдасться завершити війну Росії в Україні, мовляв, «кілька компаній» вже спілкувалися щодо потенційних угод.

Маттіас Варніг стверджував у коментарі Financial Times, що «не брав участі в жодних дискусіях з будь-якими американськими політиками чи представниками бізнесу».

Варніг став близьким другом Путіна в 1990-х роках після того, як відкрив офіс кредитора Dresdner Bank у Санкт-Петербурзі, де на той момент Путін очолював міський комітет із закордонних справ. Останній навіть попросив Варніга поселити його дочок у будинку банкіра в німецькому Редермарку, коли їхня мати серйозно постраждала в автокатастрофі.

Путін також вчив дітей Варніга кататися на лижах у Давосі та запросив його на похорон свого батька.

Після початку повномасштабної війни Варніг публічно назвав вторгнення «невимовною помилкою» і пішов у відставку з правління двох керованих Кремлем енергетичних компаній.

Адміністрація США за президентства Джо Байдена наклала санкції на Варніга і Nord Stream 2 AG у 2022 році. Тодішні американські посадовці мало зацікавилися пропозицією купити Nord Stream 2 від американського бізнесмена Стівена Лінча.

Під час свого першого президентства Дональд Трамп критикував газогін і звинувачував Німеччину — і Європу загалом — у тому, що вони занадто покладаються на російський газ і допомагають фінансувати військову машину Кремля.