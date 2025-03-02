Ізраїль погодився тимчасово продовжити перемирʼя в секторі Гази

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Ізраїль підтримав пропозицію тимчасово продовжити перемирʼя з ХАМАС у секторі Гази як перехідний етап після завершення першого етапу.

Про це пише агенство AFP.

Таку пропозицію висунув спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Тимчасове перемирʼя охоплюватиме Рамадан, який закінчиться наприкінці березня, і Песах, який триватиме до середини квітня.

Термін дії першого етапу угоди про припинення вогню між Ізраїлем і палестинським угрупованням ХАМАС мав закінчитися на вихідних. Переговори про повноцінний другий етап поки що не дали результату.

У ХАМАС заявили, що наполягають на реалізації другого етапу після того, як Ізраїль схвалив тимчасове продовження початкового етапу.

Ізраїль вважає, що це продовження дасть можливість повернути ще більше заручників, яких досі утримують у секторі Гази.

Високопоставлений представник ХАМАС казав, що його угруповання готове звільнити всіх заручників, що залишилися, за один раз під час другого етапу перемирʼя.

Війна Ізраїлю в секторі Гази

Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривали з 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання провели масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників.

Увечері 15 січня 2025 року Ізраїль і ХАМАС досягли домовленостей про припинення вогню в Газі та звільнення заручників. На першому етапі угоди ХАМАС зобовʼязався відпустити 33 ізраїльських заручники, а Ізраїль — звільнити понад 1 900 палестинських увʼязнених і почати виведення військ із сектора Гази.