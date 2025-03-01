Україна і Британія підписали угоду на понад £2 млрд, щоб зміцнити обороноздатність України

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Україна і Британія підписали угоду про позику на £2,26 мільярда (це орієнтовно $3 мільярди), щоб зміцнити обороноздатність України.



Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Угоду підписали міністр фінансів України Сергій Марченко і канцлерка казначейства Великої Британії Рейчел Рівз. У церемонії також взяли участь президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Ці кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом $50 мільярдів. Їх спрямують, щоб закупити озброєння.

Кредит надали на 30 років. Його гаситимуть коштом майбутніх прибутків від заморожених активів РФ.



«Велика Британія продовжує стояти на захисті України. І сьогоднішня угода, яка сприяє посиленню обороноздатності України, є підтвердженням цього. Я вдячний Уряду Британії за цю підтримку та особисто Рейчел Рівз за значні зусилля, які сприяли цій угоді», – наголосив міністр фінансів України.