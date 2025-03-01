FT: Угорський премʼєр закликає ЄС до прямих перемовин з Росією про припинення вогню

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Премʼєр Угорщини Віктор Орбан закликав Європейський Союз розпочати прямі переговори з Росією про припинення вогню в Україні.

Про це пише FT з посиланням на лист політика до президента Євроради Антоніу Кошти.

У ньому йдеться, що Орбан виступає проти спроб знайти будь-який консенсус щодо України серед 27 держав-членів блоку.

«Стало очевидним, що в нашому підході до України існують стратегічні розбіжності, які неможливо подолати шляхом підготовки проєктів або комунікації», — вважає угорський премʼєр.



Посол Угорщини в ЄС висловив подібні думки під час зустрічі представників ЄС у Брюсселі.



Орбан у листі згадав американську резолюцію, яку 24 лютого ухвалила Генасамблея ООН, Там йдеться про «швидке припинення конфлікту». За словами премʼєр-міністра Угорщини, цей документ сигналізує про «новий етап в історії конфлікту» і робить «неактуальними» всі попередні формулювання Європейської ради

Лист він написав після того, як Брюссель оприлюднив висновки для майбутнього саміту лідерів ЄС — де йдеться про додаткову військову підтримку України та швидке збільшення витрат на оборону в країнах Європи.

Європейські країни послідовно підтримують Україну у війні з Росією. Різні лідери країн ЄС неодноразово наголошували, що Європа та Україна мають бути за столом переговорів і мир має бути справедливим.

Віктор Орбан, премʼєр Угорщини, яка є членом ЄС, регулярно закликає завершити війну, зняти санкції з Росії, припинити допомогу Україні.





