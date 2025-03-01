Росіяни масовано атакували Україну дронами. Є загиблі та постраждалі

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У ніч на 1 березня російські війська запустили по Україні 154 безпілотники. Є загиблі та постраждалі від атаки.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Українська ППО збила 103 російські дрони, ще 51 був локаційно втрачений.

Загалом росіяни запустили 154 безпілотники. Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях.

Наслідки атаки

Під ударом російських дронів був Одеський район.Через падіння уламків загорілися одноповерховий приватний будинок, підприємство та вантажні й легкові автомобілі. Одна людина загинула, ще одна постраждала.

Масовано атакували Харків. Від обстрілу постраждали 7 людей. Із медзкаладу, по якому вдарили росіяни, евакуювали понад 60 пацієнтів. Також повибивало скло в багатоповерхівці, пошкоджені будівлі автосалону та гіпермаркету.

Також від атаки постраждали Сумщина, Чернігівщина, Черкащина та Київщина.