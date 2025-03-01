Генштаб ЗСУ: Росія втратила 1 050 військових і 11 танків за добу

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Протягом минулої доби, 28 лютого, Росія втратила 1 050 військовослужбовців убитими й пораненими, а також — десятки одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України знищили 11 танків, 15 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 128 дронів оператично-тактичного рівня і 107 одиниць автомобільної техніки.

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 875 610 своїх військових убитими й пораненими.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих.

Україна востаннє офіційно оновила дані про втрати 16 лютого 2025 року — президент Володимир Зеленський сказав, що 46 тисяч військових загинули та майже 380 тисяч були поранені.

На треті роковини повномасштабного вторгнення РФ в Україну російські медіа дали нову оцінку кількості втрат Росії у війні — приблизно 160—165 тисяч загиблих солдатів, офіцерів, контрактників, мобілізованих та інших росіян.