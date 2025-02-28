Трамп заявив, що Зеленський не готовий до миру. Президент України достроково залишив Білий дім
- Автор:
- Анастасія Могилевець
- Дата:
-
Президент США Дональд Трамп після розмови з Володимиром Зеленським заявив, що той не готовий до миру, якщо в цій справі буде залучений Вашингтон. Зеленський достроково покинув Білий дім.
Про це повідомляє Reuters.
Після переговорів лідерів в Овальному кабінеті Трамп оприлюднив заяву у своїй соцмережі Truth Social. Він назвав зустріч із Зеленським «дуже змістовною» і додав, що вона відбулася «під вогнем і тиском».
«Дивовижно, що проявляється через емоції. Я визначив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому бере участь Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваги, я хочу сиру. Він проявив неповагу до Сполучених Штатів Америки в їхньому заповітному Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до миру», — написав американський президент.
Після цього агентство Reuters сповістило, що Володимир Зеленський достроково йде з Білого дому, спільну пресконференцію лідерів двох держав також скасували. Журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш написав у X, що українська делегація не спілкувалася з пресою.
Згодом американський мовник Fox News повідомив, що не відбудеться й підписання угоди між США та Україною про рідкоземельні метали.
«Ручки лежали на столах. Все було готове до підписання угоди, а за цим мала бути пресконференція», — зазначає видання Sky News.
Український президент вночі має дати каналу Fox News ексклюзивне інтерв’ю.