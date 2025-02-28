Виробник систем ППО NASAMS створить компанію в Україні — йдеться про серійний випуск ракет

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Raytheon

Норвезький виробник систем протиповітряної оборони NASAMS Kongsberg Defence & Aerospace хоче створити компанію в Україні — вже ведуть перемовини з представниками української промисловості. Йдеться про серійне виробництво ракет, тобто сотні.

Про це повідомив президент компанії Ейрік Лі.

За його словами, першочергове завдання — збільшити виробництво ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. А спільні підприємства планують створити протягом «кількох місяців».

Очільник компанії вважає, що в довгостроковій перспективі, коли закінчиться війна, Україна може стати частиною ланцюга постачання ракет для систем ППО.

«Зараз в Україні відбувається багато інновацій, ми будемо частиною цього. Нам важливо бути там», — каже Ейрік Лі.

За його словами, наявність регіональних виробничих потужностей дає норвезькій компанії стабільну потужність. А ідея виробництва полягає в тому, щоб мати кілька ланцюгів постачання.



А все тому, що в Європі в довгостроковій перспективі збільшують витрати на оборону, отже, зросте і попит на зброю.

NASAMS — це пересувний зенітно-ракетний комплекс, призначений для боротьби з ракетами, літаками та іншими повітряними цілями на малих і середніх висотах.



