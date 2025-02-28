Медіа: Microsoft остаточно закриє Skype у травні
- Автор:
- Оля Березюк
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Компанія Microsoft планує остаточно закрити файлообмінник Skype у травні цього року.
Про це пише портал XDA, який спеціалізується на технологіях.
У коді останньої версії Skype для Windows знайшли наступне повідомлення: «Починаючи з травн, Skype більше не буде доступним. Продовжуйте здійснювати дзвінки та спілкуватися в Teams».
Далі йде примітка про те, що певна кількість «ваших друзів вже перейшли на Teams безкоштовно», імовірно, це сповіщення базуватиметься на основі контактів користувачів.
- Skype працює з 2003 року, а Microsoft купив його у 2011 році. У 2017 році Microsoft запустила Teams — платформу для спільної роботи, побудовану на основі Skype і покликану конкурувати з такими програмами, як Slack.