Медіа: Microsoft остаточно закриє Skype у травні

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Компанія Microsoft планує остаточно закрити файлообмінник Skype у травні цього року.

Про це пише портал XDA, який спеціалізується на технологіях.

У коді останньої версії Skype для Windows знайшли наступне повідомлення: «Починаючи з травн, Skype більше не буде доступним. Продовжуйте здійснювати дзвінки та спілкуватися в Teams».

Далі йде примітка про те, що певна кількість «ваших друзів вже перейшли на Teams безкоштовно», імовірно, це сповіщення базуватиметься на основі контактів користувачів.