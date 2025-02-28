Росіяни запустили по Україні 208 дронів. Наслідки атаки

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Getty Images / «Бабель»

У ніч проти 28 лютого російські війська запустили по Україні 208 безпілотників — ударні дрони типу Shahed та безпілотники-імітатори різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили України.

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Українська Протиповітряна оборона збила 107 ворожих дронів, ще 97 були локаційно втрачені й своїх цілей не досягли.

Їх збивали в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Наслідки атаки

Через нічну атаку постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя, зазначають Повітряні сили.

Увечері 27 лютого голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські війська масовано атакували енергосистему Харківщини. У передмісті Харкова під атакою були обʼєкт енергосистеми, житловий сектор і цивільне підприємство. Постраждали дві людини — жінка і чоловік. Пошкоджені майже 20 житлових будинків — розбиті вікна, пошкоджені шибки, дахи й фасади.

На Сумщині через російську атаку теж постраждали дві людини. У Сумській громаді пошкоджені три багатоповерхівки, у Глухівській — газопровід низького тиску.

У Миколаєві через падіння уламків на території виробничого підприємства спалахнула пожежа — її вже ліквідували. Також пошкоджий склад і знищений вантажний фургон. Постраждалих немає.

Через дронову атаку на Запоріжжя пошкоджені пʼять приватних будинків і три багатоповерхівки. Постраждала 82-річна жінка — їй надали медичну допомогу.