У США суд заблокував масові звільнення федеральних працівників адміністрацією Трампа

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У США федеральний суддя 27 лютого наказав Управлінню кадрового менеджменту (OPM) скасувати директиви, що ініціювали масові звільнення урядових працівників, які були на випробувальному терміні.

Про це пише The Washington Post.

Окружний суддя США Вільям Алсуп зобовʼязав OPM скасувати свої попередні директиви для понад 20 відомств, включно з Міністерством оборони, Службою парків, Бюро землеустрою, Національним науковим фондом та іншими.

«Конгрес надав повноваження наймати та звільняти працівників самим відомствам. Міністерство оборони, наприклад, має статутні повноваження наймати й звільняти. Управління кадрового менеджменту не має жодних повноважень, за жодним законом в історії Всесвіту, наймати та звільняти працівників іншого відомства. Вони можуть наймати та звільняти своїх власних співробітників», — заявив суддя.

Рішення ухвалили після відповідного позову від групи профспілок і правозахисних організацій на чолі з Американською федерацією державних службовців, яка представляє майже 800 тисяч федеральних службовців по всій країні.

У позові йшлось, що OPM порушило закон, коли в середині лютого наказало державним установам звільнити всіх працівників, які перебувають на випробувальному терміні, тобто тих, хто працює перший або другий рік на роботі. У деяких випадках працівники з великим стажем, які починають працювати на нових посадах, теж класифікуються як працівники з випробувальним терміном.

За даними профспілок, під скорочення вже потрапили десятки тисяч працівників. Часто людей звільняли електронним листом від OPM, в якому неправдиво вказуються причини.