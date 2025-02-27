МОЗ визнав полон як підставу для отримання статусу людини з інвалідністю. Що відомо

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Уряд розширив перелік підстав для отримання статусу інвалідності. Відтепер люди, які втратили здоров’я через незаконне ув’язнення під час збройної агресії проти України, можуть отримати відповідний статус і державну підтримку.



Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя України.

Це стосується як цивільних осіб, так і військових, які пережили полон, тортури чи інші тяжкі умови ув’язнення.

Щоб отримати статус людини з інвалідністю у таких випадках потрібно звернутися до спеціальної комісії при Міністерстві розвитку громад та територій. Якщо комісія підтвердить факт незаконного позбавлення свободи, людину внесуть у спеціальний реєстр і видадуть відповідний документ.

Потім лікар або військово-лікарська комісія оформить направлення на експертизу. Спеціальна команда лікарів оцінить загальний стан людини та її можливості у повсякденному житті.

За підсумками людина отримає висновок, де буде вказано рівень інвалідності та рекомендації щодо реабілітації, необхідних засобів допомоги, медичного забезпечення тощо.

Після встановлення інвалідності людина може скористатися державними програмами допомоги, наприклад отримати реабілітаційні засоби та медичну допомогу, оформити пенсію або соціальну виплату, отримати безкоштовне санаторне лікування.